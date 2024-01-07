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Полиция проводит проверку после стрельбы на парковке у Корстона в Казани
В Казани полиция проводит проверку после стрельбы на парковке возле Корстона, сообщили «Татар-информу» в ведомстве.
Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в районе 5 часов утра мужчина открыл огонь, чтобы якобы отогнать толпу обидчиков.
Сообщение об этом инциденте поступило в отдел полиции «Вишневский» 7 января. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что на парковке торгового заведения между мужчинами произошел конфликт, в процессе которого один из них достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом и произвел один выстрел в землю.
Установлено, что мужчина применил зарегистрированное на него травматическое оружие.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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