Полиция проводит проверку после стрельбы на парковке у Корстона в Казани

В Казани полиция проводит проверку после стрельбы на парковке возле Корстона, сообщили «Татар-информу» в ведомстве.

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в районе 5 часов утра мужчина открыл огонь, чтобы якобы отогнать толпу обидчиков.

Сообщение об этом инциденте поступило в отдел полиции «Вишневский» 7 января. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что на парковке торгового заведения между мужчинами произошел конфликт, в процессе которого один из них достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом и произвел один выстрел в землю.

Установлено, что мужчина применил зарегистрированное на него травматическое оружие.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.