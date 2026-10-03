Полиция проводит проверку после сообщений о казанце, преследовавшем подростков

О мужчине, который забегал за подростками в подъезд жилого дома на Побежимова, сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, в одном случае неизвестный забежал за парнем, после чего на подростка могли напасть. В другом случае мужчина пытался зайти в подъезд за девушкой, однако дверь закрылась.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, в настоящее время отдел полиции «Авиастроительный» проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.