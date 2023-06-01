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Новости Татарстана и Казани
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Полиция проводит проверку после избиения в Казани повара из шаурмячной
В Казани сотрудники полиции проводят проверку после избиения продавца павильона общепита, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
В отдел полиции «Савиново» сегодня поступила информация о том, что в шаурмячной избили продавца.
На месте полицейские выяснили, что между работником павильона и тремя посетителями произошел конфликт, который перерос в потасовку.
В итоге 21-летнего парня госпитализировали, а подозреваемых доставили в отдел полиции.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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