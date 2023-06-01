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Происшествия 1 июня 2023 15:39

Полиция проводит проверку после избиения в Казани повара из шаурмячной

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В Казани сотрудники полиции проводят проверку после избиения продавца павильона общепита, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В отдел полиции «Савиново» сегодня поступила информация о том, что в шаурмячной избили продавца.

На месте полицейские выяснили, что между работником павильона и тремя посетителями произошел конфликт, который перерос в потасовку.

В итоге 21-летнего парня госпитализировали, а подозреваемых доставили в отдел полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

#избили парня
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