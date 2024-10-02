Полицейские проводят проверку инцидента со школьником, который принес в школу нож

Полицейские проводят проверку после ситуации с казанским школьником, который сегодня принес на уроки нож.

«В отдел полиции "Япеева" поступило сообщение о том, что в одной из школ Вахитовского района ученик третьего класса бегает с ножом за одноклассниками. Этим он напугал нескольких учащихся школы», — рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани.

По этому инциденту сотрудники ПДН проводят проверку, после которой будет принято решение.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в казанской школе №39 учителям пришлось вызвать полицию из-за ученика, который принес на уроки нож.