Полиция проводит проверку после драки в жилом дворе Казани на глазах у детей

О драке двух мужчин в жилом дворе на Восстания сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, конфликт происходил на глазах у детей, его причина неизвестна. Поссорившихся мужчин пыталась разнять женщина, однако когда драка начала усиливаться, была вызвана полиция.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, видео с конфликтом было обнаружено во время мониторинга соцсетей. Проводится проверка, в настоящий момент устанавливаются личности участников.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в МВД по РТ.