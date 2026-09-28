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Происшествия 28 сентября 2026 08:38

Полиция проводит проверку после драки в жилом дворе Казани на глазах у детей

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О драке двух мужчин в жилом дворе на Восстания сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, конфликт происходил на глазах у детей, его причина неизвестна. Поссорившихся мужчин пыталась разнять женщина, однако когда драка начала усиливаться, была вызвана полиция.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, видео с конфликтом было обнаружено во время мониторинга соцсетей. Проводится проверка, в настоящий момент устанавливаются личности участников.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в МВД по РТ.

#МВД по РТ #драка
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