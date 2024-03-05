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Полиция проводит проверку после драки подростков в ТЦ «Тандем» в Казани
Накануне в социальных сетях появилась информация, что в торговом центре «Тандем» в Казани подрались подростки.
В процессе драки досталось девушке, которая пыталась разнять парней.
После потасовки 17-летняя пострадавшая обратилась в отдел полиции. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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