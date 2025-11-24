news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 ноября 2025 11:14

Полиция проводит проверку после драки автолюбителей на дороге в Казани

Читайте нас в
Телеграм

В социальных сетях появилось видео, на котором между автолюбителями произошла драка на дороге на улице Краснококшайской в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в Кировском районе между мужчинами действительно произошел конфликт, переросший в потасовку.

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

23 ноября 2025