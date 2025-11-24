Полиция проводит проверку после драки автолюбителей на дороге в Казани

В социальных сетях появилось видео, на котором между автолюбителями произошла драка на дороге на улице Краснококшайской в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в Кировском районе между мужчинами действительно произошел конфликт, переросший в потасовку.

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.