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Происшествия 31 мая 2024 19:36

Полиция проверяет обстоятельства массовой драки в Казани

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Очевидцы сняли на видео массовую драку в Ново-Савиновском районе Казани.

По их словам, конфликт длился недолго. Участники разошлись буквально через три минуты.

Как сообщили «Татар-информу» в полиции Казани, На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время сотрудники полиции изучают видеозаписи, опрашивают очевидцев и устанавливают всю картину произошедшего.

«По данному по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – подытожили в ведомстве.

#массовая драка
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