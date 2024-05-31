Полиция проверяет обстоятельства массовой драки в Казани

Очевидцы сняли на видео массовую драку в Ново-Савиновском районе Казани.

По их словам, конфликт длился недолго. Участники разошлись буквально через три минуты.

Как сообщили «Татар-информу» в полиции Казани, На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время сотрудники полиции изучают видеозаписи, опрашивают очевидцев и устанавливают всю картину произошедшего.

«По данному по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – подытожили в ведомстве.