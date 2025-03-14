Полиция проверит сообщения о драке рабочих на стройке в Советском районе Казани

Сегодня в соцсетях появились сообщения о массовой драке рабочих на одной из стройплощадок на улице Журналистов в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, по данному факту заявлений в полицию не поступало. В настоящее время на место происшествия направлены сотрудники полиции для установления обстоятельств конфликта.

«По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», – отметили в ведомстве.