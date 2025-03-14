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Происшествия 14 марта 2025 12:43

Полиция проверит сообщения о драке рабочих на стройке в Советском районе Казани

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Сегодня в соцсетях появились сообщения о массовой драке рабочих на одной из стройплощадок на улице Журналистов в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, по данному факту заявлений в полицию не поступало. В настоящее время на место происшествия направлены сотрудники полиции для установления обстоятельств конфликта.

«По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», – отметили в ведомстве.

#умвд казани
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