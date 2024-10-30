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Полиция проверила сообщения жильцов дома на Четаева о распространении наркотиков
В Казани прошла Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Жильцы одного из домов по улице Четаева в Казани обратились в полицию и рассказали, что начали замечать в подъезде посторонних людей, которые, находясь в неадекватном состоянии, не только повреждают имущество дома, но и держат в страхе пожилых людей и детей.
Замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Казани Радик Ахметов организовал работу по установлению нарушителей. Жители дома выразили благодарность сотрудникам ведомства за проделанную работу и обеспечение безопасности.
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