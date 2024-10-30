news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 30 октября 2024 17:20

Полиция проверила сообщения жильцов дома на Четаева о распространении наркотиков

Скопировать ссылку

В Казани прошла Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Жильцы одного из домов по улице Четаева в Казани обратились в полицию и рассказали, что начали замечать в подъезде посторонних людей, которые, находясь в неадекватном состоянии, не только повреждают имущество дома, но и держат в страхе пожилых людей и детей.

Замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Казани Радик Ахметов организовал работу по установлению нарушителей. Жители дома выразили благодарность сотрудникам ведомства за проделанную работу и обеспечение безопасности.

#умвд по казани #наркотики
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100