Полиция проверила сообщения жильцов дома на Четаева о распространении наркотиков

В Казани прошла Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Жильцы одного из домов по улице Четаева в Казани обратились в полицию и рассказали, что начали замечать в подъезде посторонних людей, которые, находясь в неадекватном состоянии, не только повреждают имущество дома, но и держат в страхе пожилых людей и детей.

Замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Казани Радик Ахметов организовал работу по установлению нарушителей. Жители дома выразили благодарность сотрудникам ведомства за проделанную работу и обеспечение безопасности.