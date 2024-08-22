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Полиция прокомментировала сообщения о «массовой драке» на стройплощадке в Челнах
Полиция Набережных Челнов прокомментировала конфликт, который произошел между рабочими на одной из стройплощадок.
В соцсетях ранее сообщалось, что на территории стройки толпа нелегальных мигрантов нанесла побои крановщику. По данным ведомства, информация о массовой драке не соответствует действительности.
Стражи порядка установили, что 9 августа на одной из строительных площадок Автограда между рабочими произошел конфликт, в результате которого крановщик нанес несколько ударов каменщику.
В ведомстве отметили, что иностранные граждане, работающие на стройке, имеют все необходимые документы, которые дают право пребывать и трудиться на территории России. В отношении подозреваемого – 33-летнего жителя Елабуги избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
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