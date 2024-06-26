Полиция прокомментировала инцидент со стрельбой в одном из казанских дворов

В Управлении МВД России по Казани прокомментировали информацию о стрельбе на улице Фучика. Сообщений в полицию по данному факту не поступало. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня в местных сообществах появилась видеозапись, на которой запечатлено, как во дворе казанской многоэтажки подросток производит выстрелы. По словам автора публикации, несовершеннолетний парень достал пистолет и стрелял в воздух и в сторону подъезда. В свою очередь казанцы в комментариях указывают, что выстрелы производились из игрушечного пистолета.

Сотрудники полиции установили, что данное происшествие произошло возле одного из домов по улице Фучика.

«Сообщений в полицию по данному факту не поступало. Сообщений из медицинских учреждений о пострадавших в результате данного инцидента в полицию не поступало», – заявили в ведомстве. Тем не менее, в настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.