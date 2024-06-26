Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полиция прокомментировала инцидент со стрельбой в одном из казанских дворов
В Управлении МВД России по Казани прокомментировали информацию о стрельбе на улице Фучика. Сообщений в полицию по данному факту не поступало. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Напомним, сегодня в местных сообществах появилась видеозапись, на которой запечатлено, как во дворе казанской многоэтажки подросток производит выстрелы. По словам автора публикации, несовершеннолетний парень достал пистолет и стрелял в воздух и в сторону подъезда. В свою очередь казанцы в комментариях указывают, что выстрелы производились из игрушечного пистолета.
Сотрудники полиции установили, что данное происшествие произошло возле одного из домов по улице Фучика.
«Сообщений в полицию по данному факту не поступало. Сообщений из медицинских учреждений о пострадавших в результате данного инцидента в полицию не поступало», – заявили в ведомстве. Тем не менее, в настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников