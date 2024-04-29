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Полиция поместила актера Жерара Депардье под стражу по делу о домогательствах
Известного французского актера Жерара Депардье задержали для допроса по обвинениям в сексуальных преступлениях, сообщает РИА Новости.
По данным источников, в понедельник он был доставлен в отделение полиции Парижа.
Обвинения были предъявлены двумя женщинами, работавшими в киноиндустрии. Первая жалоба поступила от художника-постановщика, участвовавшего в создании фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Вторая жалоба была подана бывшей ассистенткой режиссера фильма «Маг и сиамцы», снятого в 2014 году.
В феврале текущего года стало известно, что художник-постановщик обратилась в прокуратуру с обвинениями в сексуальном насилии и домогательствах во время работы над фильмом. В марте телеканал BFMTV сообщил о начале прокурорского расследования по этому делу, ставшем третьим судебным процессом против Депардье на фоне ряда аналогичных обвинений.
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