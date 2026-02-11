Полиция поймала 22-летнюю девушку-курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Казани
Сотрудники полиции задержали в Казани курьера мошенников, которые похитили у 76-летней местной жительницы 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.
Телефонные мошенники позвонили пенсионерке и убедили ее передать 260 тысяч рублей девушке-курьеру, которая приехала к ней за деньгами.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска Управления МВД России по г.Казани совместно с коллегами из отдела полиции «Зареченский» установили личность курьера мошенников. Ею оказалась 22-летняя девушка», – рассказали в ведомстве.
Свою вину задержанная признала полностью. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».