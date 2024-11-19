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Полиция отреагировала на жалобы жителей Казани насчет соседа-дебошира
УВД Казани сейчас проводит проверку после жалоб жителей дома по улице Адоратского на соседа-дебошира. Ответ правоохранительных органов приводит ГТРК Татарстан.
Ранее жители заявляли, что их сосед по имени Ренат постоянно хулиганит и устраивает драки и скандалы. Причем последнее застолье чуть не окончилось трагедией.
«Он свою соседку ножом ударил. Он постоянно в таком состоянии, мы адекватным его вообще никогда не видели», - рассказывает соседка «дебошира» Полина Афанасьева.
Несколько месяцев назад Ренат вместе со своими товарищами в процессе «куражей» сломали дверь в квартиру, из-за чего она перестала закрываться. Однако поломка не остановила «бунтаря»: он стал заходить через окно. Подробнее о случившимся – в репортаже.
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