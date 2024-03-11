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Полиция нашла мертвыми пятерых из шести пропавших в Альпах лыжников
Пятеро из шести лыжников, пропавших в Швейцарии в Альпах, погибли. Об этом говорится в сообщении полиции кантона Вале.
«Пятеро из шести человек, которых активно разыскивали на маршруте Церматт-Аролла с 9 марта, были найдены без каких-либо признаков жизни», – сказано в публикации.
Шестой лыжник пока не найден. Его поиски продолжаются.
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