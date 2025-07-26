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Происшествия 26 июля 2025 17:02

Полиция начала проверку после видео, на котором мальчик швыряет кота об асфальт в РТ

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Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором ребенок издевается над котом в ЖК «Светлый» в Пестречинском районе РТ.

На кадрах видно, как мальчик, выходя из подъезда одного из домов, со всей силы кидает кота прямо на асфальт.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, полиция организовала проверку по этому инциденту.

«В отделе МВД России по Пестречинскому району по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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