Полиция начала проверку после видео, на котором мальчик швыряет кота об асфальт в РТ
Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором ребенок издевается над котом в ЖК «Светлый» в Пестречинском районе РТ.
На кадрах видно, как мальчик, выходя из подъезда одного из домов, со всей силы кидает кота прямо на асфальт.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, полиция организовала проверку по этому инциденту.
«В отделе МВД России по Пестречинскому району по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.