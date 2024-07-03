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Полиция начала проверку после сообщений о мужчине, который отчитал подростка в Осиново
На днях в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина отчитывает подростка, при этом держит его за шею и хватает за лицо. Запись заинтересовала сотрудников полиции.
Полицейские установили, что инцидент произошел в селе Осиново Зеленодольского района. Оказалось, что двое подростков поссорились из-за велосипеда. Затем, не разобравшись в ситуации, к ним присоединился отец одного из мальчиков. Он грубо отчитал и схватил за лицо 11-летнего подростка.
По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
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