Полиция начала проверку после сообщений о мужчине, который отчитал подростка в Осиново

На днях в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина отчитывает подростка, при этом держит его за шею и хватает за лицо. Запись заинтересовала сотрудников полиции.

Полицейские установили, что инцидент произошел в селе Осиново Зеленодольского района. Оказалось, что двое подростков поссорились из-за велосипеда. Затем, не разобравшись в ситуации, к ним присоединился отец одного из мальчиков. Он грубо отчитал и схватил за лицо 11-летнего подростка.

По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.