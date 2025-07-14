Полиция начала проверку после массовой драки в Приволжском районе Казани

Полиция начала проверку после массовой драки во дворе дома на улице Профессора Камая. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как компания мужчин устроила разборки во дворе дома.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлено видео, на котором между мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время по данному факту в отделе полиции „Горки” Управления МВД России по Казани проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.