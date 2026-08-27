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Происшествия 27 августа 2026 15:47

Полиция начала проверку после давки подростков на встрече с блогером в Казани

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О давке подростков на встрече с блогером Хадижкой Мяу в казанском парке Горького сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, толпа собралась в момент, когда дети пытались сделать совместное фото.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, о происходящем стало известно полиции, после чего была организована проверка.

«По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – рассказали в ведомстве.

#МВД по РТ #блогер
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