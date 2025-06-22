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Происшествия 22 июня 2025 09:53

Полиция начала проверку из-за казанца, открывшего стрельбу по соседям во дворе

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Житель многоэтажки на Мавлютова в Казани открыл стрельбу по соседям, которые шумели во дворе. На место сразу вызвали полицейских.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, мужчина сделал замечание троим казанцам, распивавшим алкоголь во дворе. В результате словесной перепалки возникла потасовка. В какой-то момент казанец, сделавший замечание, выстрелил вверх из сигнального пистолета.

В результате потасовки пострадал 70-летний мужчина, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

«Все участники происшествия установлены. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

#полиция #умвд рф по казани #потасовка
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