Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полиция начала проверку группы людей, которые незаконно устроились близ Новой Сосновки
В социальных сетях и казанских телеграм-каналах активно распространилась жалоба жителей казанского поселка Новая Сосновка. Отмечается, что на окраине поселка группа людей незаконно установила бытовку и строит дом. Полицейские по жалобам жителей поселка неоднократно выезжали на данную территорию. Однако результатов это не принесло.
Как сообщили «Татар-информу» в УМВД Казани, по данному факту в отделе полиции «Дербышки» организована проверка.
«Выясняются все обстоятельства инцидента, после чего будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников