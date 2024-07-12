Полиция начала проверку группы людей, которые незаконно устроились близ Новой Сосновки

В социальных сетях и казанских телеграм-каналах активно распространилась жалоба жителей казанского поселка Новая Сосновка. Отмечается, что на окраине поселка группа людей незаконно установила бытовку и строит дом. Полицейские по жалобам жителей поселка неоднократно выезжали на данную территорию. Однако результатов это не принесло.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД Казани, по данному факту в отделе полиции «Дербышки» организована проверка.

«Выясняются все обстоятельства инцидента, после чего будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.