Полиция Казани вдвое чаще стала раскрывать кражи с банковских карт

В Казани заметную долю в общем массиве преступлений составляют киберпреступления. С начала года зарегистрировано около 2,5 тыс. краж с банковских карт и электронных счетов и примерно 3,5 тыс. мошенничеств, совершенных при помощи средств связи и интернета. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления МВД по Казани полковник полиции Александр Мищихин.

«Мы не стоим на месте, шагаем в ногу со временем, используя при раскрытии таких преступлений все доступные методы. Работа ведется в тесном контакте со специализированным подразделением МВД республики, банками, представителями сотовых компаний и интернет-провайдеров. С начала года сотрудниками полиции раскрыто вдвое больше преступлений данной категории, чем в прошлом году», — отметил докладчик.

По словам Мищихина, 8 ноября задержан 26-летний ранее судимый казанец, который, используя сайты «Юла» и «Авито», обманывал жителей города, предъявляя поддельный скриншот об оплате и похищая продаваемый товар. На сегодняшний день подозреваемому инкриминируется более 20 аналогичных случаев.

При этом продолжается информирование населения о видах дистанционных преступлений и способах их совершения. Сотрудники полиции, включая участковых, проводят беседы о дистанционных преступлениях с членами семей потерпевших. Муниципальные власти оказывают поддержку, размещая информацию на счетах-фактурах и информационных стендах жилых домов, а также в общественном транспорте. Там информацию о том, как не стать жертвами мошенников, также доводят голосовыми сообщениями.