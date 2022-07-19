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Ру Тат
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Происшествия
19 июля 2022  09:22
Полина Шевчук

Полиция Казани проверяет информацию об избиении ребенка воспитателем в детсаду

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В отдел полиции «Вишневский» поступило заявление от жительницы Казани. Женщина утверждает, что в одном из детских садов на улице Хади Такташ воспитатель ударил ее ребенка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Женщина рассказала, что воспитатель якобы ударила дочку дважды в спину. Ребенок пожаловался родителям, а те в свою очередь написали заявление в полицию.

Сейчас на место выехали сотрудники ПДН. Ребенок направлен на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время по данному факту проводиться проверка.
 

 

#УМВД России по г.Казани #ударил ребенка
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