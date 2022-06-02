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Ру Тат
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Происшествия
2 июня 2022  17:57
Павел Климчак

Полиция Казани по записи с видеокамер ищет вора, укравшего у женщины пакет с деньгами

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10 января по адресу Дубравная, 23 в Казани мужчина открыто похитил пакет с вещами и деньгами у жительницы столицы, после чего сбежал. Лицо подозреваемого попало на записи видеокамер. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Рост мужчины – 160-165 см, был одет в темные куртку и штаны. Если у вас есть какая-либо информация о подозреваемом – сообщите в дежурную часть отдела полиции ОП «Сафиуллина» УМВД России по Казани по телефону 221-48-42.

#ищут преступника
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