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Полиция Казани назвала топ-5 популярных схем мошенников
Звонки от лжебанкиров стали наиболее распространенным способом мошенничества в Казани. Об этом в прямом эфире «Татар радиосы» рассказал заместитель начальника полиции Управления МВД России по Казани Азат Тахавиев.
Злоумышленники вводят казанцев в заблуждение относительно оформления кредита на их имя. Получив доступ к данным банковских счетов, мошенники похищают деньги. Все чаще фиксируют случаи, когда мошенники оставляют доверчивых граждан без недвижимости.
На втором месте по популярности мошенническая схема «Ваш родственник попал в беду». Мошенник выдает себя за сотрудника правоохранительных органов и утверждает, что близкий человек жертвы стал участником ДТП. Затем он предлагает заплатить значительную сумму для решения вопроса, и жертва передает деньги преступнику.
Третье место занимает схема с продлением договора с сотовым оператором. Мошенник представляется оператором связи и сообщает, что договор истекает и его необходимо продлить, иначе связь будет отключена. Далее, «представитель» просит зайти на портал «Госуслуги» и сообщить коды из смс. Это приводит к установке переадресации и получению доступа к личным данным. Важно помнить, что операторы никогда не звонят клиентам с подобными запросами, такие договоры заключаются бессрочно и могут быть расторгнуты только по инициативе абонента при его личном обращении в салон связи.
Также популярны схемы с просьбой занять деньги. Никогда не переходите по незнакомым ссылкам, даже если сообщение пришло от знакомого. Договоритесь с родственниками о пароле или секретном вопросе, который нужно назвать, если разговор кажется подозрительным.
Замыкает пятерку схема с предложением заработать дополнительные деньги от фальшивых брокеров. Мошенники связываются с потенциальными жертвами через соцсети или звонки, выдавая себя за представителей крупных инвестиционных компаний. Они предлагают открыть инвестиционный счет и обещают высокую доходность. Когда клиент решает вывести деньги, возникают сложности. Мошенники требуют дополнительных платежей, после чего клиент теряет все вложенные средства.
В полиции настоятельно рекомендуют быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вы стали жертвой преступления – незамедлительно сообщите полицию по телефонам «02» или «112».
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