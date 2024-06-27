Полиция Казани начала проверку после пьяной стрельбы на Декабристов

В Казани полицейские организовали проверку после инцидента на улице Декабристов, где пьяный мужчина производил выстрелы из пистолета. Видеозапись с места происшествия распространилась в местных телеграм-каналах.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Казани, после поступления сообщения о стрельбе на место оперативно выехали полицейские. Они установили, что на улице Декабристов пьяный мужчина производил выстрелы из травматического оружия. 38-летнего нарушителя задержали, а пистолет изъяли. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – заявили в ведомстве.