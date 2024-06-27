Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полиция Казани начала проверку после пьяной стрельбы на Декабристов
В Казани полицейские организовали проверку после инцидента на улице Декабристов, где пьяный мужчина производил выстрелы из пистолета. Видеозапись с места происшествия распространилась в местных телеграм-каналах.
Как сообщили в пресс-службе УМВД Казани, после поступления сообщения о стрельбе на место оперативно выехали полицейские. Они установили, что на улице Декабристов пьяный мужчина производил выстрелы из травматического оружия. 38-летнего нарушителя задержали, а пистолет изъяли. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – заявили в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников