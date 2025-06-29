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Происшествия 29 июня 2025 14:29

Полиция Казани начала проверку после конфликта охранника и подростка в «Корстоне»

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В ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что в День молодежи в ТРК «Корстон» было организовано мероприятие для подростков, где собралось очень много людей, из-за чего началась сильная давка. По словам очевидцев, охранники были вынуждены применять физическую силу. Конфликт между подростком и одним из сотрудников охраны был запечатлен на видео.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, по данному инциденту организована проверка. При этом в ведомстве подчеркнули, что заявлений в полицию не поступало, участники происшествия по поводу травм к медикам не обращались.

«В настоящее время проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе ведомства.

#проверка #умвд казани
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