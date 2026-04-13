Происшествия 13 апреля 2026 10:07

Полиция Казани начала проверку после драки с ножом на Баумана

Полиция Казани начала проверку после сообщений о драке с ножом на улице Баумана.

Ранее в соцсетях распространилось видео с конфликтом между мужчинами на улице Баумана, переросшим в поножовщину. Как рассказали очевидцы, ссора случилась после выхода из клуба. Во время драки один из участников конфликта получил черепно-мозговую травму и ножевые ранения. Его доставили в больницу.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, двое получили травмы, а нападавшего, 21-летнего парня, задержали. В настоящий момент отдел полиции «Япеева» проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

