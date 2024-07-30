Полиция Казани начала проверку после драки на стройке у моста Миллениум

Полиция проводит проверку после драки на стройке у моста Миллениум. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О драке на одном из строительных объектов Казани сообщили вчера вечером. Прибывшие на место сотрудники правопорядка задержали убегающих рабочих и отвезли их в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между двумя рабочими. Позже к ним присоединились еще несколько человек.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также установлено, что у 12 задержанных имеются нарушения миграционного законодательства. В связи с этим против них были составлены административные протоколы.