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Полиция Казани начала проверку после драки на стройке у моста Миллениум
Полиция проводит проверку после драки на стройке у моста Миллениум. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
О драке на одном из строительных объектов Казани сообщили вчера вечером. Прибывшие на место сотрудники правопорядка задержали убегающих рабочих и отвезли их в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между двумя рабочими. Позже к ним присоединились еще несколько человек.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также установлено, что у 12 задержанных имеются нарушения миграционного законодательства. В связи с этим против них были составлены административные протоколы.
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