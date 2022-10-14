Полиция Казани: Из-за сбоя на госуслугах произошли накладки в записи на прием

На портале госуслуг случился технический сбой, из-за чего произошли накладки в записи на прием по линии УМВД России по РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

Система производит некорректную запись и сохраняет на одни и те же дату и время несколько человек.

«В настоящее время последствия технического сбоя устраняют специалисты. Перед посещением подразделений рекомендуем заранее уточнять время приема по телефонам, указанным на официальном сайте Управления МВД России по Казани во вкладке «Государственные услуги». Приносим свои извинения за временное неудобство», – отметили в пресс-службе управления.

