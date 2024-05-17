Полиция Камбоджи выдала россиянина, обвиняемого в хищении на Соловках

Россиянин Сергей Волков, обвиняемый по делу о хищении бюджетных средств при реставрации объектов на Соловецких островах, выдан властям РФ Камбоджей, передает РИА Новости.

По версии следствия, с 2011 по 2016 год Волков в составе организованной группы похитил более 19 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на реставрационные работы на территории Соловецкого монастыря и других объектов архипелага.

В полиции уточнили, что обвиняемый руководил одной из подрядных фирм, заключавших госконтракты с Минкультуры на проведение экспертиз объектов культурного наследия на Соловках.

В январе 2020 года Волков был объявлен в международный розыск. Оперативники получили данные о его возможном нахождении в Камбодже. Благодаря содействию камбоджийских правоохранителей по линии Интерпола россиянин был задержан.

Сегодня в аэропорту Пномпеня Волков был передан представителям российской полиции для экстрадиции в Москву.