Полиция Израиля сообщила о попытке нападения на кортеж Нетаньяху

В Тель-Авиве был задержан мужчина, подозреваемый в попытке напасть на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Произошло это в центре города на улице Дизенгоф. 58-летнего подозреваемого, который мешал проезду транспорта, отправили на допрос.

Информации о его личности пока нет.