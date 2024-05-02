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Происшествия 2 мая 2024 19:28

Полиция Израиля сообщила о попытке нападения на кортеж Нетаньяху

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В Тель-Авиве был задержан мужчина, подозреваемый в попытке напасть на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Произошло это в центре города на улице Дизенгоф. 58-летнего подозреваемого, который мешал проезду транспорта, отправили на допрос.

Информации о его личности пока нет.

#Израиль
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