Полиция ищет укравших мусорные контейнеры из двора дома на Глушко в Казани

Полицейские ищут тех, кто украл мусорные контейнеры из двора дома №32 по улице Академика Глушко в Казани.

На видео видно, как несколько человек выкатывают мусорный контейнер с крытой площадки и куда-то увозят.

В соцсетях очевидцы писали, что пропажа двух контейнеров – дело рук группы подростков. Кроме того, писали жильцы, эти же подростки кидались с парковки щебенкой в окна домов.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД Татарстана веселую компанию теперь ищут полицейские. В настоящее время в казанском отделе полиции «Гвардейский» начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.