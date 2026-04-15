Полиция ищет девушку, которая за рулем авто под Казанью сбила немецкую овчарку и уехала

Полиция проверяет информацию о ДТП в селе Усады под Казанью, в результате которого пострадала немецкая овчарка. Согласно сообщению зоозащитников, инцидент произошел возле местной автозаправки. Некая девушка за рулем легковушки сбила животное, буквально проехав по ней. После этого дамочка вышла из авто, посмотрела на собаку и уехала.

Волонтеры отвезли овчарку в ветклинику, у нее выявили проблемы с кишечником. Переломов не обнаружено.

Сообщение направили в ОМВД по Лаишевскому району. Правоохранители проводят проверку, сообщили в МВД по РТ.