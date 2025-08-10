Полиция ищет автомобилистов, устроивших драку во дворе дома в Московском районе Казани

Во дворе одного из жилых домов в Московском районе Казани вспыхнул конфликт между двумя водителями. Ссора переросла в драку, в которую вскоре вмешалась одна из пассажирок, но в итоге оказалась на земле — женщина упала и, предположительно, получила травму. Происшествие попало на видео, кадры разлетелись по городским чатам.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, по данному факту организована проверка.

«Установлено, что между несколькими людьми произошел дорожный конфликт, переросший в потасовку. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью установления участников инцидента. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.