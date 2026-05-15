Происшествия 15 мая 2026 14:59

Полиция и исполком изъяли 18 самокатов во время рейда в Казани

18 электросамокатов изъяли у сервисов проката во время рейда, проведенного сегодня в Казани сотрудниками полиции и горисполкома. Поводом для изъятия стали нарушения, допущенные кикшеринговыми организациями.

«С тротуаров было изъято 18 электросамокатов, которые были размещены с нарушением установленных норм. Из общего числа задержанных транспортных средств 5 принадлежали компании "Юрент" и 13 – компании "Whoosh". Все изъятые самокаты были перемещены в специально выделенное помещение», – сообщает Госавтоинспекция Казани.

В отношении сервисов проката электросамокатов были возбуждены соответствующие административные производства.

#электросамокаты #самокаты #рейд полиции #госавтоинспекция казани
