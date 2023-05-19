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Полиция Финляндии расследует нападение на российское консульство в Турку
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Финская полиция расследует хулиганство у российского консульства, задержан один человек, сообщает РИА со ссылкой на правоохранительные органы.
«В полицию поступила информация о хулиганстве у российского консульства в Турку в четверг днем. В настоящее время дело расследуется как нарушение общественного порядка», – указано в сообщении.
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