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Происшествия 19 мая 2023 19:58

Полиция Финляндии расследует нападение на российское консульство в Турку

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Финская полиция расследует хулиганство у российского консульства, задержан один человек, сообщает РИА со ссылкой на правоохранительные органы.

«В полицию поступила информация о хулиганстве у российского консульства в Турку в четверг днем. В настоящее время дело расследуется как нарушение общественного порядка», – указано в сообщении.

#финляндия #хулиганство
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