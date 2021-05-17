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Ру Тат
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17 мая 2021  08:57
Эльвира Мухаметдинова

Полиция Челнов задержала мужчину, разгуливающего с ружьем по жилому микрорайону

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В Набережных Челнах полиция задержала мужчину, который ходил по жилому микрорайону с ружьём. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в УМВД России по Набережным Челнам.

Накануне очевидцы выложили в соцсетях видео, на котором мужчина шел вдоль дома 18/11, в одной руке он держал ружье, в другой — телефон. После публикации этого видео пользователи соцсетей стали требовать вмешательства полиции.

Как сообщили в УМВД России по Челнам, вооруженного челнинца задержали. Им оказался 41-летний житель соседнего дома. Во время задержания у него изъяли оружие. Степень его ответственности будет установлена в ходе проверки материалов дела.

 

оружие задержали
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