Полиция Челнов начала проверку после того, как в одной из школ ученик напал на учителя

3 декабря в отдел полиции «Электротехнический» поступило сообщение о том, что в одной из школ Набережных Челнов ученик напал на педагога.

Как установили стражи порядка, классный руководитель решила поговорить с 8-летним ребенком, так как он проявлял агрессию по отношению к одноклассникам. В этот момент второклассник, не согласившись с претензиями педагога, напал на нее.

Полиция Челнов проводит проверку по этому случаю. Стоит отметить, что на мать школьника уже составляли протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Семью поставили на профилактический учет, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.