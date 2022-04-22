Полиция Челнов изъяла из магазина почти 400 литров самодельного алкоголя

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Набережным Челнам установили, что в одном из городских магазинов продается самодельный алкоголь. Во время осмотра из магазина изъяли всю кустарную водку, вино и коньяк.

Фото: МВД по РТ

Как установили полицейские, алкоголь, поставляемый в этот магазин, хранился в овощном ларьке. Всего было изъято 388 литров спиртного.

Фото: МВД по РТ

Все образцы отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.