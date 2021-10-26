В Башкортостане сорвано выступление артистов из Татарстана, посвященное дружбе народов

Сотрудники МВД Башкортостана не разрешили творческой группе татарстанского радио «Китап» выступить в Чекмагушевском районе Башкортостана. Выступление было запланировано в рамках автопробега «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное...») по районам Татарстана и Башкортостана. Об этом сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» с места событий.

В Чекмагушевском районе Башкортостана участников музыкально-литературного автопробега встретили сотрудники полиции и представители местной администрации. Они попросили артистов уехать, ссылаясь на то, что выступление артистов не было согласовано.

«Мы не разрешаем. Надо было заранее предупредить», — сказал гостям из Казани управляющий делами администрации Чекмагушевского района Башкортостана Радик Амирханов.

Посмотреть выступление казанцев пришли жители Чекмагушевского района. Хотя концерт не состоялся, им были вручены памятные подарки от имени АО «Татмедиа». Позже артисты получили сообщение от одного из зрителей, где он просил прощения за действия администрации.

«Спасибо за то, что приехали, пожалуйста, извините, что так получилось... Простите нас. У нас дела примерно вот такие, очень плачевные...», — написано в сообщении.

Ранее в городе Дюртюли участников автомарафона Казань — Уфа — Казань встретили и сопровождали вооруженные сотрудники Росгвардии.

Автопробег радио «Китап» по районам Татарстана и Башкортостана стартовал 25 октября в Казани. Цель акции — популяризация татарской литературы, традиционного музыкального искусства, укрепление дружественных связей между Татарстаном и Башкортостаном.