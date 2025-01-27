Полицейскую собаку в Китае лишили премии за сон на работе

В китайской провинции Шаньдун полицейскую собаку лишили годовой премии за сон в рабочее время. Об этом пишет SCMP.

Корги по кличку Фузай поступил на службу в органы правопорядка в прошлом году. Пес был принят резервным оперативником по обнаружению взрывчатых веществ.

За успешное выполнение поставленных задач он был награжден годовой премией, которую выдавали консервированными закусками. Но впоследствии начальство лишило пса снеков из-за того, что он дремал на работе.