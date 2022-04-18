Полицейскому-рабовладельцу суд Татарстана ужесточил срок

Нурлатский районный суд Татарстана ужесточил срок экс-полицейскому Динару Гафиятову, державшему в рабстве местного жителя. Решением суда срок бывшему сотруднику ОМВД России по Нурлатскому району увеличили на один год, за решеткой он проведет пять лет, говорится в пресс-службе суда.

Изначально дело рассматривалось в Аксубаевском райсуде РТ, где Гафиятова отправили за решетку на четыре года. Однако Верховный суд Татарстана вернул дело на новое рассмотрение в Нурлатский райсуд.

Арестовали Динара Гафиятова в феврале 2020 года. По версии следствия, в мае 2019 года бывший полицейский похитил в Нурлате односельчанина и увез его в Аксубаево на ферму своего отца. Мужчине объяснили, что он будет жить в вагончике, делать работу по дому, при этом никаких денег ему платить не будут. А если он попытается сбежать, то на него «повесят» преступление.

Похищенного постоянно избивали. А когда мужчина отказался чистить канализацию, ему облили кипятком руки, в результате чего у него появились ожоги второй степени.

Сбежать мужчине удалось лишь благодаря сестре, которая после исчезновения брата забила тревогу и обратилась в полицию.