Полицейского из Чистополя осудили за мошенничество на 50 тысяч рублей

Свой приговор выслушал оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Чистопольскому району, которого обвиняли в мошенничестве.

В апреле этого года полицейский узнал, что в квартире у местного жителя был проведен обыск. Тогда он сообщил ему через его знакомого, что якобы может повлиять на ход следствия и отменить уголовное преследование чистопольца, а также возбужденные дела по статьям за теракт и хранение оружия.

В действительности же на той стадии чистополец лишь опасался быть привлеченным к уголовной ответственности, а сам полицейский никак не мог повлиять на ход следствия.

Однако мужчина поверил оперуполномоченному и передал ему 50 тысяч рублей, которые последний присвоил.

На полицейского возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения.

«Оперативная разработка в рамках поручения следователя велась совместно с МВД РТ, выявили сотрудники ССБ МВД РТ», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

В конечном итоге суд приговорил обвиняемого к полутора годам условного срока.