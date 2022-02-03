Полицейским пришлось стрелять в задержанного за наркотики челнинца, решившего сбежать

Накануне сотрудники отдела полиции «Электротехнический» в Набережных Челнах доставили в больницу 29-летнего молодого человека, задержанного за наркотики, для того чтобы пройти медобследование. На выходе из больницы челнинец решил сбежать и резко побежал в сторону пустыря.

Полицейские побежали за ним вслед. Чтобы остановить молодого человека, им пришлось после неоднократных предупреждений выстрелить в него из табельного оружия. В результате молодой человек получил огнестрельное ранение левого бедра. Сотрудники полиции сразу же оказали ему первую помощь.

После случившегося в полиции началась служебная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.