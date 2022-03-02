Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать тракториста в Татарстане

В суд ушло уголовное дело, возбужденное на 48-летнего жителя Азнакаевского района по статье «Применение насилия в отношении полицейского».

Вечером 13 февраля мужчина, будучи пьяным, ехал на тракторе по деревне Октябрь-Буляк. Его заметил экипаж полиции и потребовал, чтобы тот остановился, однако мужчина продолжил движение.

Когда один из полицейских забрался на лестницу трактора, водитель ударил его ногой в грудь, и тот упал на землю. В результате стражам порядка пришлось стрелять по колесам трактора после различных предупреждений. Один из полицейских забрался в кабину через заднее стекло и задержал водителя, который при этом ударил сотрудника по лицу.

Свою причастность к совершению преступления задержанный полностью признал. В скором времени он предстанет перед судом. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.