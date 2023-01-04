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Происшествия
4 января 2023  09:37
Полина Шевчук

Полицейский задержал казанца, который в подъезде избил бутылкой и ограбил женщину

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В свой выходной день старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП «Азино-2» УМВД России по Казани Линар Галимов решил провести с семьей. Проходя мимо одного из домов по улице Карбышева, он услышал крики о помощи. Страж порядка сразу же бросился на помощь.

Очевидцы рассказали, что мужчина напал на женщину, и дали описания злоумышленника. Подходящего под приметы казанца с бутылкой в руках полицейский задержал.

Выяснилось, что мужчина решил пойти за очередной порцией алкоголя. В подъезде он увидел женщину и решил ее ограбить. Для этого взял стеклянную бутылку, несколько раз ударил ей женщину, после забрал из кармана жертвы мобильник и попытался сбежать.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Он во всем сознался. Выяснилось, что 46-летний казанец уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

#умвд рф по казани #разбой
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