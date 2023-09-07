Полицейский спас жительницу Казани, которая едва не утонула в Волге

В августе в дежурную часть отдела полиции «Зареченский» в Казани поступило сообщение, что на одном из пляжей на берегу Волги женщина зашла в реку, начала отплывать от берега, ныряет и долгое время не выплывает на поверхность воды. На место незамедлительно отправилась дежурная группа реагирования.

Очевидцы указали сотрудникам, где женщина зашла в воду. Участковый уполномоченный Резиль Халитов решил осмотреть берег пляжа. В результате поисков в зарослях камышей он обнаружил женщину, находившуюся без сознания.

Полицейский со своими товарищами вытащили женщину из воды и привели ее в чувства. Найденные полицейским личные вещи также были ей возвращены. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Жительница Казани направила благодарственное письмо в адрес участкового.

«Очень горжусь, что в правоохранительных органах есть такие мужественные люди. Огромное спасибо за спасение моей жизни и за сохранность имущества», – сообщила она.