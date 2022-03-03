Полицейский помогал тушить горящую баню до приезда пожарных в Татарстане

Сотрудник полиции Рамис Ахметов, возвращаясь домой, заметил клубы дыма в районе бани на территории частного дома в Лаишевском районе. Сообщив о случившемся экстренным службам, полицейский сразу же начал помогать хозяевам дома. До приезда пожарных он закидывал очаг возгорания снегом и заливал водой, чтобы огонь не распространялся.

Благодаря его действиям и оперативной работе МЧС удалось быстро потушить пожар, а также избежать серьезных последствий возгорания. Никто не пострадал. Убедившись, что пожар локализован, сотрудник полиции вернулся домой. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

После этого женщина, которой помог полицейский, написала письмо с благодарностью в МВД по РТ.

«Выражаю огромную благодарность и прошу поощрить сотрудника, принявшего участие в предотвращении возгорания!» – пишет она в письме.